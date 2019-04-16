Погода в Киеве: немного потеплеет, но вернутся дожди

Днем температура воздуха поднимется до +12 градусов

Фото из архивов газеты "Сегодня".

В Киеве во вторник, 16 апреля, погода будет пасмурной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Вместе с тем, в столице немного потеплеет, температура воздуха днем будет +9...+11 градусов, ночью +3...+5 градусов тепла.

Отметим, что накануне спасатели и КГГА предупреждали киевлян о сильных порывах ветра и просили быть жителей и гостей столицы осторожными. А днем ранее сообщалось о заморозках.

Напомним, в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе уже обильно покрылись цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.

Также мы писали, что в Киеве также расцвели магнолии, которые привлекают множество гостей столицы и киевлян в ботанические сады. Также в парках уже цветут кусты калины, нарциссы и дикие вишни. Как известно, деревья магнолий начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.

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