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Погода в Киеве: палящее солнце сменится грозовым дождем и градом, но будет жарко

27 июня, 08:26

Дневная температура поднимется до +30

Фото: Pixabay

В Киеве в четверг, 27 июня, на смену сухой погоде придет дождь с грозами, однако по-прежнему будет жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до +28...+30 градусов, ночью будет +18...+20 градусов.

По данным ГСЧС, также в столице будут шквалы 15-20 м/с, а в отдельных районах – град (I уровень опасности, желтый).

При этом дожди пройдут по всей области. В Чернобыле, Тетереве, астове, Вышгороде, Борисполе, Берышевке и Белой Церкви днем будет +27...+29 градусов, ночью +17...19 градусов. В Яготине днем будет +27...+29 градусов, нночная температура будет +16...+18 градусов, в Мироновке днем будет +28...+30 градусов, ночью +16...+18 градусов.

Ранее мы подробно писали, какой в Киеве будет погода в пятницу, 28 июня, в День Конституции и на выходных.

Напомним, как ранее сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в столице до 27 июня сохранится чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность. Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.


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Тег Киев, погода, жара

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