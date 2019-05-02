Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Погода в Киеве: потеплеет, но дожди не уйдут

2 мая, 08:13

В Киеве потеплеет, однако дожди не прекратятся

Фото: Pixabay

В Киеве в четверг, 2 мая, ожидается по-прежнему дождливая погода, однако температура воздуха будет расти, сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем в четверг синоптики прогнозируют до +15...+17 градусов, а ночью до +6...+8 градусов.

При этом в КК "Киевавтодор" сообщили, что бригады гидротехнических служб в столице работают в усиленном режиме из-за дождливой погоды.

Как мы уже писали, на днях непогода принесла проблемы жителям западных областей. Так, из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы. Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани третий день под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.


А пока в Украину заливают дожди, Россию и вовсе засыпало снегом на Пасху. В Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нефтекамске, Нижнеудинске, Челябинске и других российских городах произошло аномальное явление для конца апреля. Жители находятся в шоке и с нетерпением ждут, когда же погода перестанет резко меняться и придет долгожданная теплая весна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, дождь, погода в Киеве

Вы сейчас просматриваете новость " Погода в Киеве: потеплеет, но дожди не уйдут". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как во Львове отмечали обливной понедельник

29 апреля, 18:36

Этот праздник – давняя традиция, которая символизирует духовное очищение

Под Житомиром мощный град с дождем остановили движение: впечатляющее видео

28 апреля, 18:04

Осадки были настолько сильными, что водителям пришлось остановиться на обочине и переждать грозу

Погода в Украине: на Пасху местами ожидаются грозы и шквалы

28 апреля, 09:53

На Западе страны и столице ожидаются дожди и грозы

В наибольшем канадском городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей

27 апреля, 01:12

Постановление о срочной эвакуации уже получили жители 12 жилых домов

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Неуловимая пантера и самая экстравагантная бегунья

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Нужные профессии: как выбрать специальность и не остаться без работы

30 апреля, 07:37

В Украине наблюдается дисбаланс на рынке труда

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

6 привычек, которые программируют на бедность

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Встреча Зеленского с Путиным: появился первый прогноз