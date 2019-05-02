Погода в Киеве: потеплеет, но дожди не уйдут

В Киеве потеплеет, однако дожди не прекратятся

Фото: Pixabay

В Киеве в четверг, 2 мая, ожидается по-прежнему дождливая погода, однако температура воздуха будет расти, сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем в четверг синоптики прогнозируют до +15...+17 градусов, а ночью до +6...+8 градусов.

При этом в КК "Киевавтодор" сообщили, что бригады гидротехнических служб в столице работают в усиленном режиме из-за дождливой погоды.

Как мы уже писали, на днях непогода принесла проблемы жителям западных областей. Так, из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы. Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани третий день под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.

А пока в Украину заливают дожди, Россию и вовсе засыпало снегом на Пасху. В Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нефтекамске, Нижнеудинске, Челябинске и других российских городах произошло аномальное явление для конца апреля. Жители находятся в шоке и с нетерпением ждут, когда же погода перестанет резко меняться и придет долгожданная теплая весна.

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