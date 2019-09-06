Погода в Киеве: синоптики обещают в столице погожий день

В Киеве в пятницу, 6 сентября, будет сухая и солнечная погода, ветер северный 5-10 м/c. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в столице температура воздуха днем поднимется до +23...+25 градусов, ночью будет +11...+13 градусов.
При этом синоптики обещают погожий день без дождя по всему региону. В Чернобыле, Вышгороде, Борисполе, Фастове днем будет до +22...+24 градусов.
В Мироновке, Белой Церкви, Тетереве ожидается до +24...+26 градусов.
Отметим, что ранее метеорологи подвели итоги лета в столице. Так, средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +21,4 ºС, что на 2,7ºС превысило климатическую норму. Это дало ему возможность разделить шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.
Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.
Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:
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