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Погода в Киеве: синоптики озвучили прогноз

13 февраля, 08:27

Днем температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов

Фото: Kvitka Marispace

Фото: Kvitka Marispace

В Киеве в четверг, 13 февраля, ожидается облачная погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, ночью ожидается до 0...-2 градусов.

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Такая же погода ожидается по всему региону.

Отметим, что метеорологи уже зафиксировали первый температурный рекорд февраля. В начале месяца столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря зацвела вишня.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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