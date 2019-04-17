Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Погода в Киеве: синоптики рассказали, когда закончатся дожди

Сегодня, 08:28

В столице будет немного прохладнее, чем вчера

Фото: Сегодня

В среду, 17 апреля, в Киеве будет дождливая и пасмурная погода, также будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов, ночью будет +5...+7. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

При этом, как написала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, уже в четверг в Киеве будет солнечно, а дожди прекратятся.

Ранее сообщалось, что в Киеве в четверг и в пятницу ожидаются заморозки на грунте. Как сообщали в КГГА, 18-19 апреля в столице ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе уже обильно покрылись цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.


Также мы писали, что в Киеве также расцвели магнолии, которые привлекают множество гостей столицы и киевлян в ботанические сады. Также в парках уже цветут кусты калины, нарциссы и дикие вишни. Как известно, деревья магнолий начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, погода, прогноз погоды, весна

Вы сейчас просматриваете новость " Погода в Киеве: синоптики рассказали, когда закончатся дожди". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве грядут заморозки

Вчера, 15:26

По данным синоптиков, среда будет дождливой, а конец рабочей недели будет без осадков

Что делать, если укусил клещ: советы врачей

Вчера, 15:10

Сезон клещей уже начался

Весенняя аллергия: как выжить в сезон пыльцы

13 апреля, 07:16

Сезонная аллергия атакует украинцев

Райская красота: в киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии

8 апреля, 16:43

Киевляне активно фотографируют цветущие деревья

Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

5 продуктов, которые никогда бы не съел диетолог

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного

Новые правила оплаты "коммуналки": Что ждет украинцев

Аваков о возвращении Саакашвили в Украину

Зеленский предложил уникальный способ подсчета голосов

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

15 апреля, 07:38

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить