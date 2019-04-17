Погода в Киеве: синоптики рассказали, когда закончатся дожди

В столице будет немного прохладнее, чем вчера

Фото: Сегодня

В среду, 17 апреля, в Киеве будет дождливая и пасмурная погода, также будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов, ночью будет +5...+7. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

При этом, как написала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, уже в четверг в Киеве будет солнечно, а дожди прекратятся.

Ранее сообщалось, что в Киеве в четверг и в пятницу ожидаются заморозки на грунте. Как сообщали в КГГА, 18-19 апреля в столице ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе уже обильно покрылись цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.

Также мы писали, что в Киеве также расцвели магнолии, которые привлекают множество гостей столицы и киевлян в ботанические сады. Также в парках уже цветут кусты калины, нарциссы и дикие вишни. Как известно, деревья магнолий начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.

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