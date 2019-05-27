Погода в Киеве: синоптики снова обещают дожди

Осадки прогнозируют только днем

Фото: Анатолий Бойко

В столице в понедельник, 27 мая, снова ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, синоптики прогнозируют кратковременные осадки днем, ночью будет сухо.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 25°.

Напомним, что не выдержала испытаний дождями школа в Кропивницком – уже несколько дней классы заливает. Из-за дырявой крыши по стенам кабинетов вода стекает в ведра и тазики, которые бережно подставляют уборщицы.

Ранее мы сообщали, что 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Ветер повалил много деревьев и столбов, были сорваны крыши, порваны провода, отсутствовала электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.

Также непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были глубиной до полуметра.

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