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Погода в Киеве: синоптики уточнили, когда вернется тепло

Сегодня, 08:56

Днем в пятницу в столице осадки не ожидаются, но и солнца тоже не будет

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В пятницу, 12 апреля, в Киеве ночью и утром будет дождливо, однако днем осадки не ожидаются. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.

При этом синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook уточнила, что потеплеет ориентировочно с 18 апреля.

Напомним, что на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве, который расположен на Печерске, расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов. Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля. 

Отметим, что под Амстердамом зацвели поля тюльпанов – 32 гектара цветов. Чтобы увидеть эту невероятную картину, тысячи туристов едут в крупнейший в мире цветущий парк "Кокенгоф". Журналисты "Сегодня" тоже отправились туда и выяснили, сколько стоит прогулка по парку и чем он удивляет.


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