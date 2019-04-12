Погода в Киеве: синоптики уточнили, когда вернется тепло
Днем в пятницу в столице осадки не ожидаются, но и солнца тоже не будет
В пятницу, 12 апреля, в Киеве ночью и утром будет дождливо, однако днем осадки не ожидаются. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.
При этом синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook уточнила, что потеплеет ориентировочно с 18 апреля.
Напомним, что на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве, который расположен на Печерске, расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов. Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых.
Ранее мы писали, что на прошлой неделе первые магнолии зацвели в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет". Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.
Отметим, что под Амстердамом зацвели поля тюльпанов – 32 гектара цветов. Чтобы увидеть эту невероятную картину, тысячи туристов едут в крупнейший в мире цветущий парк "Кокенгоф". Журналисты "Сегодня" тоже отправились туда и выяснили, сколько стоит прогулка по парку и чем он удивляет.
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