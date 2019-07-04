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Погода в Киеве снова бьет температурные рекорды

4 июля, 09:31

Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет, а второй месяц лета тоже начался с температурных рекордов. 

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9 °С.

По данным экспертов ЦГО, июнь в этом году был также самым жарким за всю историю наблюдений. В течение месяца было 14 дней с температурой выше +30 °С, среднемесячная температура превысила норму на 5,4 °С, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Напомним, что на прошлой неделе столицу накрыл мощный ураган с ливнем. На Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд. При этом в результате ливней и шквалов в Киевской области от падения дерева погиб один человек.


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Тег Киев, погода, температура, рекорд

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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