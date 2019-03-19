Погода в Киеве: столицу после потепления накроют дожди
Днем в Киеве температура воздуха поднимется до 7...9 градусов тепла
Во вторник, 19 марта, в Киеве солнечная ясная погода сменится дождями и похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
Днем температура воздуха в столице поднимается до 7...9 градусов тепла, ночью будет 4...6 градусов тепла. Также в столице утром и днем будет умеренный дождь.
В Киевской области днем 6...11 градусов тепла, ночью 2...7 градусов выше ноля. Также будут идти дожди.
Ранее на кафедре метеорологии и климатологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко сообщили, что в Киеве климатическая весна в среднем начинается 11 марта и продолжается 64 дня. Короткая весна (всего 25 дней) наблюдалась в 1996 году, когда переход температуры воздуха через 0˚С состоялся 28 марта, а переход через 15˚С – 22 апреля.
Самая длинная весна была зафиксирована в 1990 году – 148 дней. Она началась значительно раньше нормы – 10 января и продолжалась – до 7 июня. Нынешняя климатическая весна в Киеве началась 4 марта.
Напомним, на минувшей неделе столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Погода в Киеве: столицу после потепления накроют дожди". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киевский художник символически соединил Шевченко с лосем
Проект направлен на привлечение внимание к проблеме браконьерства
Бывшего представителя Путина в Крыму заочно осудили на 13 лет
Белавенцев признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины