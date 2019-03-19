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Погода в Киеве: столицу после потепления накроют дожди

Сегодня, 08:22

Днем в Киеве температура воздуха поднимется до 7...9 градусов тепла

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Погода в Киеве: столицу после потепления накроют дожди //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bad/e8d/5c8bade8df158.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bad/e8d/5c8bade8df158.jpg Другие новости Днем в Киеве температура воздуха поднимется до 7...9 градусов тепла

Во вторник, 19 марта, в Киеве солнечная ясная погода сменится дождями и похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Днем температура воздуха в столице поднимается до 7...9 градусов тепла, ночью будет 4...6 градусов тепла. Также в столице утром и днем будет умеренный дождь.

В Киевской области днем 6...11 градусов тепла, ночью 2...7 градусов выше ноля. Также будут идти дожди.

Ранее на кафедре метеорологии и климатологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко сообщили, что в Киеве климатическая весна в среднем начинается 11 марта и продолжается 64 дня. Короткая весна (всего 25 дней) наблюдалась в 1996 году, когда переход температуры воздуха через 0˚С состоялся 28 марта, а переход через 15˚С – 22 апреля.

Самая длинная весна была зафиксирована в 1990 году – 148 дней. Она началась значительно раньше нормы – 10 января и продолжалась – до 7 июня. Нынешняя климатическая весна в Киеве началась 4 марта.

Напомним, на минувшей неделе столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.

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Тег Киев, погода, прогноз погоды, весна, март

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