Погода в Киеве: сухо, облачно и холодно

В пятницу, 23 ноября, в Киеве без осадков, температура воздуха днем составит -2 °С мороза. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Отмечается, что температура воздуха днем -2 °С, вечером – до -3 °С. Ветер переменный, до 4,2 м/сек. Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 16:04.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, 23 ноября в Украину придет антициклон Constantin, потому осадки прекратятся.

"В Киеве пятница будет сухой, облачной и холодной. Не самая лучшая погода, но и не худшая. Такой себе примороженный ноябрь. Ночью в Киеве -4…-6 градусов, днем 0…-2 градуса мороза", – подчеркнула Диденко.

Она уточнила, что в субботу, 24 ноября, антициклон удержит сухую погоду. Однако уже в воскресенье, 25 ноября, в Киеве и других регионах пройдут дожди и мокрый снег.

Напомним, ранее мы сообщали, что появились первые жертвы ночных морозов в Украине. В Киевской области за прошедшие выходные (17-18 ноября) от переохлаждения умерли шесть человек. Смерть от холода чаще всего наступает из-за злоупотребления спиртными напитками.