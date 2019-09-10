Погода в Киеве: тепло и солнце порадуют жителей столицы

По всей области во вторник будет солнечно и без осадков

/ Фото: AFP

В Киеве во вторник, 10 сентября, ожидается солнечная и сухая погода, при этом будет довольно жарко. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, днем температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов, ночью ожидается +12...+14 градусов.

При этом ясную погоду прогнозируют по всему региону. В Чернобыле, Вышгороде, Барышевке, Борисполе, Яготине, Фастове, Белой Церкви днем будет до +27 градусов. В Тетереве и Мироновке будет на один градус выше.

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Отметим, что в столице на Виноградаре местных жителей удивило осеннее цветение каштанов. В частности, необычное явление заметили на проспекте Порика.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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