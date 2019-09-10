Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

Погода в Киеве: тепло и солнце порадуют жителей столицы

10 сентября, 08:57

По всей области во вторник будет солнечно и без осадков

/ Фото: AFP

В Киеве во вторник, 10 сентября, ожидается солнечная и сухая погода, при этом будет довольно жарко. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, днем температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов, ночью ожидается +12...+14 градусов.

При этом ясную погоду прогнозируют по всему региону. В Чернобыле, Вышгороде, Барышевке, Борисполе, Яготине, Фастове, Белой Церкви днем будет до +27 градусов. В Тетереве и Мироновке будет на один градус выше.

Реклама

Скриншот

Скриншот

В тренде
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня

Отметим, что в столице на Виноградаре местных жителей удивило осеннее цветение каштанов. В частности, необычное явление заметили на проспекте Порика.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

погода прогноз погоды осень погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как выглядит самая большая и современная школа Киева – фото
Как выглядит самая большая и современная школа Киева – фотоДругие новости
Как мода спасает жизни: в Киеве устроили показ одежды на пешеходном переходе
Как мода спасает жизни: в Киеве устроили показ одежды на пешеходном переходеДругие новости
В Киеве закончился пляжный сезон
В Киеве закончился пляжный сезонДругие новости
Врачи
Врачи "Феофании" рассказали о здоровье освобожденных украинцевУкраина
В Киеве вспыхнул скандал из-за стройки на крыше старого особняка (фото)
В Киеве вспыхнул скандал из-за стройки на крыше старого особняка (фото)Другие новости
В Киеве подрались новый и бывший депутаты Рады – СМИ
В Киеве подрались новый и бывший депутаты Рады – СМИПолитика

Новости партнеров

Loading...