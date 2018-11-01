Погода в Киеве: тепло, сыро и туманно

Сегодня, 10:59

Ноябрь – месяц с наименьшим количеством солнечных дней в году

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Киеве в четверг, 1 ноября, температура воздуха днем прогреется до +14°, вечером – до +10°. Ветер юго-восточный, до 4,5 м/сек. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что солнце в столице взошло в 06:46, а зайдет в 16:36.

Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, в Украине все еще главенствует антициклон Yogi, потому существенных осадков в стране не ожидается, однако возможны сильные туманы.

По словам Диденко, в Киеве 2 ноября будет облачно, сыро и тепло, но без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня составит +12… +13 градусов. Она уточнила, что по статистике, ноябрь в Украине – месяц с наименьшим количеством солнечных дней в году, однако пока это обстоятельство компенсирует теплый воздух.

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Напомним, ранее мы сообщали, что октябрь 2018 года в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет. Последние дни октября в столице ознаменовались температурным рекордом.

Также синоптики прогнозировали, что первый серьезный снег и мороз до -8 в Киеве будут уже в ноябре. В этом месяце ожидаются температурные качели – "плюс" будет сменяться "минусом" и наоборот.

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