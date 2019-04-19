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Погода в Киеве: в пятницу будет тепло, но дождливо

Сегодня, 08:38

По данным синоптиков, днем в столице будет +12...+14 градусов, ночью +4...+6 градусов

Фото: AFP

В Киеве в пятницу, 19 апреля, синоптики обещают теплую погоду, однако с небольшим дождем.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем температура воздуха будет +12...+14 градусов, ночью +4...+6 градусов.

Напомним, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", зацвели первые магнолии. Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля. 

Также там распустились кусты калины, самая старая магнолия, посаженная еще в 1934 году, и редкие краснокнижные тюльпаны.

При этом цветение магнолий наблюдается уже во многих городах Украины. В частности, большие бело-розовые цветы на деревьях магнолии украсили территорию Черновицкого национального университета. И, как уверяют студенты, из-за запаха и вида цветов учиться становится все сложнее – ведь так хочется гулять утопающими в цветах аллеями. А в дендрологическом парке города магнолий еще больше, но тут они лишь завязали бутоны. Еще одно популярное место среди любителей фото с магнолиями – ботанический сад университета. Здесь есть 20 разновидностей этого дерева.


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