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Погода в Киеве: жара усилится до +32 градусов

20 июня, 08:35

Приблизительно такая же температура будет и по региону

Фото: Pixabay

В Киеве в четверг, 20 июня, будет сухая и жаркая погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов, ночью до +19...+21 градуса.

Такая же температура будет в Чернобыле, Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Яготине. В Барышевке будет +28...+30 градусов днем и +16...+18 градусов ночью, в Фастове, Белой Церкви и Мироновке синоптики прогнозируют до +29...+31 градуса днем и до +19 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков. 

Отметим, что температура воздуха в столице в июне уже трижды побила рекорды.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Тернопольской области в селе Худиковцы непогода наделала немало беды – после сильной жары начался град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сняли удар стихии на видео – на кадрах видно, как огромные ледяные шары накрыли огороды, побили капусту и томаты, посбивали с деревьев орехи и вишни.


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