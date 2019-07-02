Погода в Киеве: жители пережили самый жаркий июнь за 138 лет
За месяц зафиксировали 11 температурных рекордов
Сотрудники Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского подвели погодные итоги ушедшего июня. По данным наблюдений метеостанции ЦГО, температура воздуха в первый месяц лета в Киеве составила +23,6 °С, что на 5,4 °С выше климатической нормы.
"Нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше +30 °С. Зафиксировано 11 температурных рекордов", – сообщили в обсерватории.
Самым холодным днем месяца оказалось 30 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,5 °С. Жарче всего в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,0 °С. Осадков в столице выпало 67 мм, что составило 92% климатической нормы (вспомним только последние ливни, который обрушились на столицу 27 и 28 июня).
Также в ЦГО приводят данные о том, что за полгода отклонения температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2 °С.
Напомним, как сообщали "Сегодня", 11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 °С. Ночь 12 июня также оказалась необычайно жаркой: температура не опустилась ниже 21,3 °С. Рекордно жаркой была ночь 15 июня и другие.
При этом новости "Сегодня" писали, как горожане спасаются от зноя: в парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса.
Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":
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