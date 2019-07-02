Погода в Киеве: жители пережили самый жаркий июнь за 138 лет

За месяц зафиксировали 11 температурных рекордов

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Сотрудники Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского подвели погодные итоги ушедшего июня. По данным наблюдений метеостанции ЦГО, температура воздуха в первый месяц лета в Киеве составила +23,6 °С, что на 5,4 °С выше климатической нормы.

"Нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше +30 °С. Зафиксировано 11 температурных рекордов", – сообщили в обсерватории.

Самым холодным днем месяца оказалось 30 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,5 °С. Жарче всего в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,0 °С. Осадков в столице выпало 67 мм, что составило 92% климатической нормы (вспомним только последние ливни, который обрушились на столицу 27 и 28 июня).

Также в ЦГО приводят данные о том, что за полгода отклонения температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2 °С.

Напомним, как сообщали "Сегодня", 11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 °С. Ночь 12 июня также оказалась необычайно жаркой: температура не опустилась ниже 21,3 °С. Рекордно жаркой была ночь 15 июня и другие.

При этом новости "Сегодня" писали, как горожане спасаются от зноя: в парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса.

Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":

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