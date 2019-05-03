Погодные итоги апреля в Киеве: месяц с летней жарой и заморозками

Теплее всего в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +23,2°С

Фото: facebook.com/roman.chornomaz.

Минувший апрель выдался для Киева контрастным по температурным показателям месяцем. Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила +10,6°С, что на 1,9°С выше климатической нормы. Особенностью нынешнего апреля стало то, что первая и третья декады оказались на 3,0°С теплее, а вторая декада – на 0,4°С холоднее нормы.

"Контрастность апреля подчеркивает то, что восемь дней было с заморозками на поверхности почвы, а семь дней уже были с летней температурой выше 15,0°С", – говорится в сообщении на сайте обсерватории.

Теплее всего в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +23,2°С, а холоднее всего – 5 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до +0,4°С.

Осадков в столице выпало около нормы, однако это благодаря 29 апреля, когда за сутки выпало 23 мм.

Напомним, что в конце апреля в Киеве вследствие дождей затопило подземное пространство будущего музея на Почтовой площади.

Также на днях непогода принесла проблемы жителям западных областей. Так, из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы. Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани - под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.

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