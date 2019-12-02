Погодные итоги осени: контрастный ноябрь в Киеве был теплее климатической нормы

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Метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги ноября в Киеве. Как сообщается на сайте метеостанции, среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 °С, что выше климатической нормы на 2,5 °С.

"Стоит отметить, что с декабря прошлого года по нынешний ноябрь все месяцы оказались теплее климатической нормы. Температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, так как первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая – на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое снижение до зимних температур", – говорится в сообщении.

Холоднее всего было 22 числа, когда минимальная температура опустилась под утро до -9,7 °С, а теплее всего – 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +19,4 °С, что стало рекордным значением для этого дня. Всего в ноябре было пять температурных рекордов.

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На проспекте Науки за месяц выпало 28 мм осадков, что составило 55% климатической нормы.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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