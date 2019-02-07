Погоня за красотой: модно ли сейчас быть похожей на Анджелину Джоли
На кого украинцы предпочитают быть похожими сейчас, и как поменяются тренды красоты в ближайшее время?
Лечь под нож пластического хирурга, чтобы стать похожей на голливудскую красавицу. Женщины корректируют губы, нос и даже вырезают жировую ткань со щек. На кого украинцы предпочитают быть похожими сейчас, и как поменяются тренды красоты в ближайшее время?
Анна Лесюк – директор клиники красоты. Говорит, в последнее время мода на ягодицы как у Ким Кардашьян, губы как у Анджелины Джоли, и грудь как у певицы Бейонсе проходит.
"Все то, что мы видим – ужасное, гипертрофированое, страшное и такое вот комичное. Это в прошлом. Мышечный каркас человека с годами имеет свойство опускаться. Через 3-4 года его хотелось бы подкорректировать, а это невозможно. Поэтому от этой технологии отказались", – рассказывает директор клиники эстетической хирургии Анна Лесюк.
Впрочем, Джоли все еще остается законодательницей красоты – но не благодаря пухлым губам, а благодаря скулам.
"Новая очень популярная услуга, когда удаляются так называемые комки Биша, которые формируют округлость лица. И я корректировала скуловую область, потому что у меня врожденно есть некоторые недостатки, которые с возрастом только ухудшались", – признается директор клиники эстетической хирургии Анна Лесюк.
Удаление жировых отложений в щеках делала и модель Ольга Чобану. Более того, девушка изменила и форму своего носа.
"Вот эта фотография сделана в 2016 году. Нос был большой во всех смыслах. То есть, широкий, горбатый, длинный. И видно, что щеки большие, ну почему бы не сделать лицо лучше!?" – рассказывает девушка.
За мечту получить выразительное лицо выложила более двухсот тысяч гривен. Результатом довольна.
"Чувствую, что я стала симпатичнее, красивее и больше комплиментов стало. Я не стесняюсь приблизить свое лицо – раньше стеснялась", – признается Ольга Чобану.
В 2019 году все еще будет спрос на коррекцию внешности скальпелем. Но со следующего года ситуация изменится кардинально, уверен пластический хирург Ростислав Валихновский.
"Мир движется к естественной красоте. Пластическая хирургия как тренд влияния на внешность – постепенно исчезает. Она свое место отдает велнес индустрии и фитнес индустрии", – говорит пластический хирург Ростислав Валихновский.
Тем, кто планирует лечь под нож хирурга, врач советует просто переждать модную лихорадку. За два года одинаковые тела и волевые формы лица надолго исчезнут с экранов телевизоров.
Ранее мы писали, что 24-летняя девушка потратила состояние, чтобы выглядеть как Анджелина Джоли, но что-то пошло не так.
Также читайте, какие пластические операции чаще всего делают украинки? Рейтинг для Сегодня.Lifestyle составил Василий Пинчук, президент Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.
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