Покупки в "АТБ": удобно, выгодно и безопасно

По самым скромным подсчетам, сегодня почти четыре миллиона граждан Украины, включая и жителей нашего Киева, являются постоянными клиентами торговой сети "АТБ". Этот показатель постоянно растет, ведь только в нашем столичном регионе открыто более трех сотен комфортных современных магазинов "АТБ", а всего на данный момент 1148 супермаркетов этой торговой сети работают в 24 областях страны.

Жители 296 украинских городов отдают предпочтение "АТБ" благодаря сразу нескольким важным факторам. Это качество товаров, комфортные торговые залы, безопасность продукции, широкий ассортимент и экономия.

На прилавках каждого из магазинов торговой сети представлено более 3,5 тысячи наименований гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости. Динамично развивающаяся сеть "АТБ" системно внедряет инновационные технологии в сфере ритейла, архитектуры, энергосбережения, строительства и т. п. В помещениях магазинов всегда поддерживается комфортный микроклимат. Работающие в режиме 24/7 супермаркеты обустроены так, чтобы в прикассовых зонах не создавалось очередей, а покупателям было удобно перемещаться с тележкой или корзинкой по торговому залу. Даже в самый жаркий день тут можно перевести дух, охладиться фрешем. А вот прохладным утром или ночью приятно согреться и взбодриться ароматным зерновым кофе – в магазинах установлены современные автоматы.

Примечательно, что во время одной из своих недавних поездок по регионам Украины президент Владимир Зеленский зашел за стаканчиком кофе именно в супермаркет "АТБ".

И это не рекламный трюк – просто это удобно, комфортно и вкусно!

В "АТБ" позаботились и о клиентах, которые приезжают за покупками на собственном авто. Около магазинов обустроены просторные парковки с понятной схемой движения и камерами видеонаблюдения. Место для авто тут найдется в любое время дня и ночи.

На стадии реализации сейчас еще один интересный проект – в магазинах данной торговой сети устанавливают почтоматы "Новой почты", что позволит объединить поход за продуктами с получением посылки.

Одним из наиболее важных вопросов для клиента является качество продуктов. Сеть "АТБ", работающая на украинском рынке ритейла уже более четверти века, серьезно заботится об этом. Компания выстроила сложную многоуровневую систему контроля качества. Тут регулярно проводят тщательные внутренние проверки и строгие международные аудиты. Супермаркеты "АТБ" уже несколько лет проходят сертификацию на соответствие общепризнанному стандарту ISO 22000:2005. В его основу положены принципы Hazard Analysis and Critical Control Points. Контролируется весь путь продукта: производство, хранение, транспортировка. Покупая товары в "АТБ", можно быть уверенным в их качестве.

Кроме того, к процессу проверки компания подключила самых строгих ревизоров – миллионы своих клиентов. Во всех маркетах сети действует программа "Гарантия свежести", по условиям которой нашедшему продукт с истекшим сроком годности выплачивают его стоимость в трехкратном размере. В результате на прилавки магазинов "АТБ", в том числе и в Киеве, попадают только качественные продукты.

В то же время клиент имеет реальную возможность экономить значительные суммы на покупках. Цены на любые продукты в торговой сети "АТБ" традиционно ниже среднерыночных на 10–15%. Компания принципиально работает с производителями только напрямую, сокращает затраты на рекламу и прочее. Супермаркеты "АТБ" предлагают еженедельные акции, там действует бонусная программа, благодаря чему цена может быть ниже на 40% и более.

Клиенты крупнейшей торговой сети страны не только экономят, но и могут выиграть ценные призы. К примеру, в этом году компания провела беспрецедентную по масштабам и призовому фонду акцию "В "АТБ" покупай – АВТО приближай!". Всего за 15 дней среди покупателей "АТБ" были разыграны пятнадцать новеньких иномарок. Смелому проекту не помешали даже пандемия коронавируса и начавшийся тогда национальный карантин. Правда, пришлось немного сместить сроки награждения победителей.

Крупнейший ритейлер Украины заинтересован в том, чтобы клиенты могли совершать покупки в комфортных условиях, экономили свои деньги и при этом приобретали гарантированно качественные продукты.

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