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Полмиллиона киевлян взяли отпуск за свой счет из-за карантина

4 апреля, 13:41

Татьяна Очеретяна

Мэр Киева подчеркнул, что городской бюджет не потянет такую нагрузку

Власти Киева не смогут без государственной помощи финансово обеспечить 500 тысяч местных жителей, которые вынужденно взяли отпуск за свой счет из-за карантина в связи с коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городской государственной администрации.

"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуск за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Какие-то запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что без государственной помощи этот вопрос решить невозможно.

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"Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра столицы, президент заверил, что планируют выплачивать средства каждому, кто вынужденно не работает.

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"Мы надеемся, что в ближайшие дни получим информацию. Потому что люди ждут, и напряженность растет. Нам нужно предоставлять людям информацию – что их ожидает", – добавил он.

Напомним, в Украине на время действия карантина, который продлен до 24 апреля, расширили список разрешенных видов деятельности для бизнеса. Такое решение приняло правительство, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Кроме того, ранее мы писали, какие плюсы и минусы работы из дома, а также как быть продуктивным в таких условиях.

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Киев отпуск карантин коронавирус

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