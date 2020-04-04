Полмиллиона киевлян взяли отпуск за свой счет из-за карантина

Власти Киева не смогут без государственной помощи финансово обеспечить 500 тысяч местных жителей, которые вынужденно взяли отпуск за свой счет из-за карантина в связи с коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городской государственной администрации.

"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуск за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Какие-то запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что без государственной помощи этот вопрос решить невозможно.

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"Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра столицы, президент заверил, что планируют выплачивать средства каждому, кто вынужденно не работает.

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"Мы надеемся, что в ближайшие дни получим информацию. Потому что люди ждут, и напряженность растет. Нам нужно предоставлять людям информацию – что их ожидает", – добавил он.

Напомним, в Украине на время действия карантина, который продлен до 24 апреля, расширили список разрешенных видов деятельности для бизнеса. Такое решение приняло правительство, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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