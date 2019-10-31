Полицейские идут на рекорд: в Киеве каждые две минуты выписывают по штрафу за нарушение ПДД

Охота на любителей ездить по полосе для общественного транспорта продолжается

Столичная полиция охотится на водителей, желающих покататься по полосе для общественного транспорта. За две недели собрали 700 тысяч гривен штрафов. Более того, вот-вот и установят рекорд, ведь штрафы выписывают каждые две минуты.

Рано утром в путешествие с экипажем полиции отправилась съемочная группа новостей "Сегодня".

Вместе с экипажем патрульной полиции корреспонденты мониторили ситуацию на столичных дорогах от 6 утра. Когда все спешат на работу, трафик уплотняется, соответственно желающих обходить очереди и заехать на полосу общественного транспорта становится все больше. За полчаса патрульные на проспекте Лобановского успели оштрафовать 5 водителей.

Реклама

Напомним, тех, кто занимает часть дороги, предназначенную для автобусов и троллейбусов, наказывают штрафом 510 гривен. Полицейские нам рассказали, что случаются водители, которые даже паркуются на запрещенных полосах.

Активно в рейды патрульные выходят уже вторую неделю подряд. А все потому, что от киевлян участились жалобы на пробки из автомобилей на полосах для общественного транспорта. Соответственно, автобусы и троллейбусы отстают от графика. Не успевают вовремя приехать на вызов и экстренные службы. Сотрудники дорожных служб даже огородили полосы на некоторых центральных улицах специальными столбца, чтобы водителям не удалось пересечь запретную часть дороги. Полицейские надеются, что увеличение экипажей на улицах города остановят нарушителей.

В тренде Проект на сотни миллионов гривен: как уже изменился Киевский зоопарк

Напомним, в то же время в Киеве идет охота на "героев парковки". Новости "Сегодня" выяснили, с каких улиц чаще всего увозят машины. За неделю с 21 по 27 октября на штрафплощадки со столичных улиц эвакуировали 69 автомобилей. Машины за нарушение ПДД убирали сотрудники Центра организации дорожного движения в сотрудничестве с полицией и патрульными.

На многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов.

Также ранее стало известно, что массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама