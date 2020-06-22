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Полиция будет проверять соблюдение масочного режима в пригородных электричках Киева

22 июня, 19:20

Игорь Рец Игорь Рец

Полицейские будут иметь запас средств защиты для тех пассажиров, у которых при себе не нашлось маски

В Киеве, который согласно новой методике расчета, подпадает под ослабление карантина, привлекут дополнительные наряды полиции для патрулирования железнодорожных станций. Копы будут проводить на станциях профилактические беседы с пассажирами, призывать соблюдать масочный режим и дистанцию. Данные меры действуют с 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева

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"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392, после проведенного инструктажа наряды сотрудников полиции заступают на усиленное дежурство с целью контроля за соблюдением гражданами правил карантина. Также с сегодняшнего дня, 22 июня, выделены дополнительные наряды полиции, которые патрулируют территорию железнодорожных вокзалов, в том числе пригородные и городские электрички", – говорится в сообщении.

Начальник отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Киева Андрей Степанов отметил, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции задействованые дополнительные силы будут осуществлять проверки и внутри вагонов. По его словам, полицейские будут иметь запас средств защиты для тех, у кого при себе их нет.

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"Прежде всего, мы нацелены на предупреждение и профилактику. Поэтому полицейские проводят с пассажирами беседы и разъясняют им о необходимости ношения защитных масок. Также правоохранители будут иметь при себе определенный запас таких средств индивидуальной защиты и выдавать их тем гражданам, у которых они отсутствуют", – говорит Степанов

Напомним, Кабмин объявил, что карантин продлевается до 31 июля, то есть еще на 40 дней. Сайт "Сегодня" выяснил, почему так случилось и что необходимо, дабы страна вернулась к привычной жизни.

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