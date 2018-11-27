Полиция не подтверждает, что в Киеве сгорел автомобиль дипломата РФ

Под стенами посольства России в Киеве ночью и рано утром 26 ноября было жарко. Там горел автомобиль с дипломатическими номерами, в здание летели дымовые шашки. Такую акцию устроили активисты, возмущенные атакой России в Керченском проливе.

Под посольством находились более трехсот человек, в том числе ветераны АТО. Они вдоль ограды разложили бумажные кораблики, бросали в здание дымовые шашки, планировали поджечь шины, чему пытались помешали силовики.

После этого днем под посольством провели акцию протеста студенты. По словам президента Украинской ассоциации студентов Лидии Фесенко, студенты требуют от РФ освободить пленных украинцев и вернуть корабли.

"Чтобы Россия получила четкий сигнал о своих незаконных действиях, достаточно агрессивных", – подчеркнула Фесенко.

Сообщалось о том, что под посольством сгорела машина с российскими дипломатическими номерами. Однако полиция не подтвердила, что в Киеве сгорел автомобиль посла РФ. По словам пресс-секретаря главного управления Нацполиции в Киеве Оксаны Блищик, полиция не располагает информацией о владельце вероятно подожженного неподалеку посольства России в Украине автомобиля. Соответствующую информацию правоохранители ждут от иностранных дипломатических представительств в Украине.

"Это было во дворах домов. Сейчас ждем информацию от диппредставительств, кому именно принадлежит эта машина, потому что официально такой информации к нам не поступало", – сказала Блищик в комментарии "Громадському радіо".

По словам Блищик, уголовное производство по факту возможного поджога авто пока не открыто.