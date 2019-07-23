Полиция вызвала на допрос двух бывших членов ОИК в Киевской области

Допрос назначен на 25 июля, а сами повестки вручили посреди улицы

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

Полиция вызвала на допрос двух бывших членов окружной избирательной комиссии №94 в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"22 июля, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) УК работники следственного отдела Обуховского отдела полиции вручили повестки на допрос двум бывшим членам ОИК", - говорится в сообщении.

Процессуальный документ на 25 июля полиция вручила гражданам посреди улицы.

При этом уточняется, что вызванные на допрос лица, которые в свое время работали в окружной избирательной комиссии № 94, в настоящее время в избирательном процессе участия не принимают.

Напомним, что на этом округе на внеочередных парламентских выборах одержал победу Александр Дубинский от "Слуги народа". По этому округу у Дубинского был не один "клон". При этом Дубинский обошел нардепа Игоря Кононенко. Также тут баллотировался Жан Новосельцев, Игорь Мосийчук.

Отметим, что на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах боролись 3220 кандидатов: 1404 представляли 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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