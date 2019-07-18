Полиция взяла под охрану все окружные избирательные комиссии Киевской области

В усиленном режиме полиция региона будет работать до 28 июля

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Все окружные избирательные комиссии Киевской области взяты под охрану полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Все девять ОИК Киевской области взяты под личный контроль правоохранителей. Они будут контролировать транспортировку и хранение всей избирательной документации. Вместе с доставкой бюллетеней в конкретный избирательный участок, на круглосуточное дежурство будет заступать наряд", – говорится в сообщении.

Полицейские области будут обеспечивать публичную безопасность и правопорядок в день волеизъявления, чтобы предотвратить разного рода неправомерные действия и провокация.

При этом правоохранители призвали граждан не поддаваться на провокации и соблюдать законность.

В усиленном режиме полиция Киевской области будет работать до 28 июля.

Ранее сообщалось, что в Василькове полиция открыла очередное уголовное производство по факту подкупа избирателей.

Отметим, что почти 1700 нарушений зафиксировала полиция в ходе предвыборной кампании. Основные из них: косвенный подкуп избирателей и незаконная агитация.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 22 политические силы.

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