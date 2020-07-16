Помахал ручкой с 13-го этажа и уехали: как полиция Киева проверяет нарушения самоизоляции

Киевлянин Юра Гула, который после возвращения из Бельгии находится дома на двухнедельном домашнем карантине, поделился опытом использования приложения "Дій вдома". Напомним, оно следит за тем, соблюдают ли люди самоизоляцию, когда она является обязательной.

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Так, к Юре пришли в гости коллеги с телеканала "Украина", чтобы побеседовать о командировке, Европе и "красной зоне", из-за чего он успел отправить системе фотоподтверждение о том, что находится дома, буквально в последний момент. И, несмотря на то что система приняла сообщение, через несколько минут ему позвонили из полиции и сказали, что он нарушил карантин. Узнав, что с приложением были проблемы, копы сообщили, что едут к нему домой, пишет парень на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/yura.gyla

Он отметил, что патрульные прибыли к его дому за пять минут. И если бы он был, к примеру, в магазине – добежать бы точно не успел.

"Попросили выглянуть из окна и помахать рукой. Это полиция снимала на видео. Конечно, с 13-го этажа мог помахать им кто угодно. И вряд ли они знают меня в лицо. Но факт – есть!" – делится Юра Гула.

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По его словам, приложение "Дій вдома" регулярно дает сбои.

"Я сижу квартире, кручу головой и хлопаю глазами – так приложуха просит подтвердить мое место изоляции. Все гуд, отсчет 14-ти ушел, но утром сломалось. Сегодня к обеду я нарушил карантин – так пишет "Дій вдома"! Фото не грузит, локацию не подтягивает. Даже в техподдержку написать невозможно. Решил подключить звонок в квартире – жду когда придет полиция", - пишет Юра.

Также он отмечает, что оповещения от приложения приходят без звукового сигнала.

Напомним, приложение "Дій вдома" появилось в магазинах программ для iOS и Android 7 апреля. 9 апреля, спустя сутки после запуска программы, министр цифровой трансформации опубликовал карту, на которой, "при помощи анализа больших массивов данных" были определены населенные пункты, в которых люди менее всего придерживались карантина.

Кроме того, за день запуска заявлялось, что отказ от использования приложения будет рассматриваться как нарушение карантина.

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Больше читайте в нашем обзоре приложений слежения за самоизоляцией. А кто и как контролирует режим соблюдения домашнего карантина – смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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