Поминальные дни на киевских кладбищах: обнародован график посещений

Поминальные дни на городских кладбищах пройдут 5-9 мая

Фото: Каминский. Фото: Сегодня

Поминальные дни на киевских кладбищах: обнародован график посещений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c55/d63/5cac55d631186.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c55/d63/5cac55d631186.jpg 2019-04-09T11:21:00+03:00 Другие новости Поминальные дни на городских кладбищах пройдут 5-9 мая

На киевских кладбищах начинается подготовка к поминальным дням. Так, запланировано очистить 468 га территорий, вывезти 3362 куб. м мусора, убрать аварийные зеленые насаждения, кронировать и избавить от омелы 298 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Также планируют благоустроить 454 воинских захоронения и мемориала, подготовить и запустить более 70 км поливочных водопроводов, обустроить заборы, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные туалеты, контейнеры для мусора и т.д.

При этом в поминальные дни на Южном, Северном, Лесном, Байковом, Городском кладбищах и колумбарии будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.

Согласно распоряжению, поминальные дни пройдут на кладбищах по следующему графику:

5 мая - на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Старообрядном кладбищах, в Государственном историко-мемориальном Лукьяновском заповеднике;

- на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Старообрядном кладбищах, в Государственном историко-мемориальном Лукьяновском заповеднике; 6 мая – на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Беличанском, Жулянском кладбищах;

– на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Беличанском, Жулянском кладбищах; 7 мая - на Байковом, Быковнянском кладбищах, в РС СКП "Киевский крематорий";

- на Байковом, Быковнянском кладбищах, в РС СКП "Киевский крематорий"; 8 мая - на Городском кладбище;

- на Городском кладбище; 9 мая – на Военном кладбище, а также на Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы.

Кроме того, для повторных захоронений согласно распоряжению КГГА № 616 будет открыт участок 8-А Северного кладбища, что позволит провести повторные захоронения умерших одиноких граждан, лиц без определенного места жительства, граждан, от захоронения которых отказались родные.

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