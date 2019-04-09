Поминальные дни на киевских кладбищах: обнародован график посещений
Поминальные дни на городских кладбищах пройдут 5-9 мая
На киевских кладбищах начинается подготовка к поминальным дням. Так, запланировано очистить 468 га территорий, вывезти 3362 куб. м мусора, убрать аварийные зеленые насаждения, кронировать и избавить от омелы 298 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Также планируют благоустроить 454 воинских захоронения и мемориала, подготовить и запустить более 70 км поливочных водопроводов, обустроить заборы, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные туалеты, контейнеры для мусора и т.д.
При этом в поминальные дни на Южном, Северном, Лесном, Байковом, Городском кладбищах и колумбарии будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.
Согласно распоряжению, поминальные дни пройдут на кладбищах по следующему графику:
- 5 мая - на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Старообрядном кладбищах, в Государственном историко-мемориальном Лукьяновском заповеднике;
- 6 мая – на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Беличанском, Жулянском кладбищах;
- 7 мая - на Байковом, Быковнянском кладбищах, в РС СКП "Киевский крематорий";
- 8 мая - на Городском кладбище;
- 9 мая – на Военном кладбище, а также на Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы.
Кроме того, для повторных захоронений согласно распоряжению КГГА № 616 будет открыт участок 8-А Северного кладбища, что позволит провести повторные захоронения умерших одиноких граждан, лиц без определенного места жительства, граждан, от захоронения которых отказались родные.
Напомним, на сайте "Сегодня" можно найти календарь церковных праздников и постов в апреле.
Также мы сообщали, как будет курсировать общественный транспорт в Киеве на Пасху, 28 апреля.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Поминальные дни на киевских кладбищах: обнародован график посещений". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как будет ездить транспорт в Киеве в поминальные дни
"Киевпастранс" организует дополнительные специальные автобусные маршруты