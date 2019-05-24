Порадует ли погода жителей и гостей столицы на День Киева

В субботу синоптики прогнозируют осадки, а вот уже в воскресенье дождей не будет

Фото: ERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

На этих выходных жителей и гостей столицы порадует летняя погода без дождя, однако только в воскресенье, так как в субботу синоптики прогнозируют осадки и грозы.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 25 мая в Киеве ожидаются дожди, температура воздуха днем будет +22...+24 градуса, ночью +14...+16 градусов.

Скриншот

В воскресенье, 26 мая, будет переменная облачность, но без ливней и гроз. Днем температура воздуха будет +22...+24 градуса, а ночью +13...+15 градусов.

Скриншот

Ранее мы писали, что днем 24 мая Киеве ливень затопил проезжую часть и частично тротуары на площади Героев Бреста у станции метро "Святошин". При этом ситуацию усугубляет стихийная торговля у метро, что делает проход пешеходов практически невозможным.

Напомним, что на этих выходных в Киеве будут отмечать День города и День столицы. "Сегодня" собрали полную программу празднования Для Киева в 2019 году, которые будут проходить на нескольких локациях в городе.

Также смотрите, как Киев отмечал День Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порадует ли погода жителей и гостей столицы на День Киева". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"