"Порталы на Троещину": информстенды на станциях метро в Киеве заработают летом

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На станциях Киевского метрополитена продолжают появляться информационные панели черного цвета, которые киевляне еще в прошлом году прозвали "порталами на Троещину", "шкафами от мэра" и "машинами времени". Новые двухметровые стенды с зеркальными экранами установили на станциях "Позняки", "Минская", "Лыбидская".

Сайт "Сегодня" уже сообщал об этих необычных устройствах в прошлом году. Они должны были заработать в сентябре, потом в ноябре. Но по итогу так до сих пор и не работают. Конструкции черного цвета с зеркальной поверхностью служат зеркалами для девушек, которые поправляют перед ними прически и красят губы.

Появление "порталов" некоторые киевляне называют расточительством.

"Небось, стоят такие устройства сотни тысяч гривен, если не миллионы. Уже со средины лета стоят в нерабочем состоянии на перроне станции метро "Позняки", а толку от них никакого. Ну лишь свидания возле них молодежь назначает – хороший ориентир", – возмущает Олег Стадник, житель Позняков.

Напомним, что по задумке организаторов установки, на информационных панелях пассажиры смогут узнать всю необходимую информацию о подземке, параллельно на экранах будут показывать новости компаний, как в поездах метро. Кроме того, тут можно будет получить детальную навигацию по самой станции, найти информацию о ближайших улицах, городском наземном транспорте, аэропортах и посмотреть карту метрополитена. Также на боксе есть кнопка для вызова дежурного по станции и кнопка для помощи человеку на инвалидной коляске, который приедет на станцию.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

С лета прошлого года информационные стойки, которые оборудованы двумя экранами, так и не заработали. Представители компании, которая их устанавливает пояснили сайту "Сегодня" причину.

"Информационные стойки устанавливаются на многих станциях подземки. Часть из них уже подключены, часть еще предстоит установить. Включать их отдельно на каждой станции нет смысла. Полный запуск всей системы мы планируем провести уже летом этого года. Мы бы хотели установить информационные стойки на всех 52-х станциях метро, но на сколько получим разрешения от метрополитена, 50% или 70% станций, мы пока не можем сказать. Процесс установки информационных панелей сложный. Проходим согласование в пяти разных службах Киевского метрополитена", – рассказал нам Олег Хаврук, директор компании, которая устанавливает информационные стойки.

По его словам, черные информационные панели уже установлены как минимум на 10 станциях столичной подземки. Цифры меняются каждый день, их устанавливают на станциях ночью, планируют по три станции за неделю.

"Там, где не будет возможности установить информационную стойку с двумя экранами, будем устанавливать односторонние с примыканием к стенам станции метро. И делать это так, чтобы не мешать проходу пассажиров. Во сколько обойдется весь проект, мы пока не можем сказать, поскольку работы по его реализации еще продолжаются", – добавляет Олег Хаврук.

Напомним, ранее подземный переход возле станции метро "Позняки" зачистили от киосков. Такое решение приняли городские власти после многочисленных жалоб жителей района.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Подробнее смотрите в сюжете:

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