"Поселиться в метро": В Киеве обустроили хостел в списанных вагонах подземки (фото)

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В Киеве открылся первый в мире хостел, обустроенный в бывших вагонах метро. "Сегодня" погостили в необычных апартаментах.

Хостел разместился на Подоле, на улице Константиновской, на месте бывшей промзоны. Вокруг ничем не примечательные здания — складские помещения и полуразрушенные цеха.

Необычный хостел в двух вагонах метро выделяется на фоне окружающей застройки. Эти вагоны были изготовлены в конце 1970-х годов в Ленинграде и Мытищах. Десятки лет они служили на синей ветке столичного метрополитена. Два года назад их списали из-за окончания срока эксплуатации, и выставили на продажу за полмиллиона гривен каждый. В подземке предлагали создать в них метрохаб, фотостудию или кафе. Но частный предприниматель, который выиграл тендер, решил обустроить здесь хостел для туристов.

Переоснащение вагонов под жилье длилось два года.

"Вы не представляете себе, как это было трудно. Вагоны везли на спецплатформах, а затем монтировали на железобетонные конструкции кранами. Все прошло успешно, и мы смогли создать уютный хостел", — рассказала "Сегодня" Марина Собко, менеджер по маркетингу проекта.

Вагоны сохранились вместе с ходовой частью и колесами. Они держатся на конструкциях, напоминающих рельсы. Их разместили по бокам старого павильона, который тоже привели в порядок. Внешние стены разукрасили яркими граффити.

Внутри вагоны полностью переделали и обустроили восемь четырехместных номеров. Они оформлены в виде вагонов купе — как в поездах на железной дороге, только уютнее. Каждый номер назван в честь станций метро разных городов мира — от Нью-Йорка до Шанхая.

"Мы даем возможность нашим посетителям провести кругосветное путешествие по миру", — отметила Собко.

Во всех номерах по две двухъярусные кровати, светильники, шкафчики для одежды и санузел. Стены оформлены схемами метрополитенов разных городов мира. От интерьера старых вагонов остались наклейки

"Не прислоняться". Для гостей хостела обустроили гостиную с пуфами, мониторами и кухней. Здесь люди могут знакомиться и делиться впечатлениями. Душ общий, пол с подогревом, а стены украшены арт-инсталляциями на тему урбан-культуры. Стоимость проживания — 400 грн в сутки с человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве только 30 хостелов работают легально и платят все налоги и сборы. При этом около 230 хостелов работают нелегально.

Напомним, что хостел – самый дешевый вариант остановиться в любом городе. Выгодно туристу и предпринимателю, единственный минус – в одной комнате могут находиться одновременно 8-10 человек. Но для жильцов дома это постоянный поток людей и шум – 40% хостелов находятся в жилых домах. При этом в законодательном поле Украины хостелов просто не существует и никаких требований к ним до сих пор нет. Большинство из таких "бюджетных отелей" достаточно скоро могут закрыться – к этому может привести один из законопроектов, который уже лежит в Раде.

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