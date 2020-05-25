Послабления карантина: что заработает в Киеве с 1 июня

С 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления ограничительных мер.

"Мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Ранее, с 23 мая, в Киеве открылись магазины площадью до 1000 квадратных метров. Возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт.

"С соблюдением норм и регламентов, он должен перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения. В воскресенье, по графику выходного дня, на линиях работали 191 автобус, более 250 троллейбусов, 125 трамваев и 60 маршруток "Киевпастранса". Также с субботы перевозят пассажиров и маршрутки частных перевозчиков. В воскресенье их в городе работало 770 единиц", – отметил Виталий Кличко.

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По его словам, все подвижной состав обязательно проходит дезинфекцию. В транспорте обязательный масочный режим – для водителей, кондукторов и пассажиров.

Виталий Кличко подчеркнул, что маска также обязательна для посетителей рынков: в частности, промышленных и сельскохозяйственных ярмарок, которые сегодня начали работать в столице.

Также сегодня в городе открыли спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях.

"Призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом. Общественным транспортом пользуйтесь только при необходимости и с соблюдением всех правил безопасности. Мы живем в несколько других реалиях и в условиях постоянной угрозы. Надо помнить об этом" – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также напомнил, что в рабочие дни продолжается ограничения на въезд крупногабаритного транспорта на четырех въездах в Киев – на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе. Действует ограничение утром с 07:00 до 10:00 и вечером – с 17:00 до 20:00.

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Отметим, 25 мая в Киеве заработало метро. Хотя подземка и работает по старому графику и ценам, некоторые изменения все же есть. Теперь в подземку впускают только в масках, а на входе дежурят полицейские.

Напомним, также мы сообщали, что с 25 мая в Киеве возобновят свою работу все рынки и ярмарки.

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