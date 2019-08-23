После обвала: Парковый мост на Труханов остров в Киеве укрепили железобетонной плитой

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В начале августа произошел обвал конструкций Пешеходного моста, соединяющего правый берег Киева с Трухановым островом. "Сегодня" узнали, когда отремонтируют переправу.

На мосту уже проведены противоаварийные работы.

"Под прогоном моста ранее были закреплены железобетонные конструкции — противовесы. Их повесили в 1981 году, после того как было замечено, что прогон моста начинает крениться. Это было сделано, чтобы выровнять части моста. Вот они-то рухнули. Сейчас вешать их под мостом опасно — они снова могут обвалиться. А вес в несколько тонн нужен на мосту, чтобы его выровнять. Поэтому там установили новые железобетонные плиты прямо на мосту, над местом, где произошло обрушение. Их положили на спецпленку, чтобы не повредить новое покрытие. Поверх плит сделали пандусы из досок. Это временная конструкция", — пояснили "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Вчера мы побывали на мосту. Как обычно, здесь гуляет много пешеходов, ездят велосипедисты, а экстремалы прыгают с парапетов. Проблемный участок, где установили плиту, немного напоминает трамплин. Вчера рабочие красили его поверхность в красный и зеленый цвета, в стиле покрытия всей переправы, чтобы в глаза не бросалось. Мост практически полностью огорожен — лишь небольшую дорожку оставили для прохода. За несколько метров с обеих сторон установили желтые знаки с предупреждениями: "Внимание! Повышение пешеходной зоны". А вот под мостом, возле опоры, до сих пор валяются обвалившиеся куски противовеса.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Напомним, что два года назад Пешеходный мост на Труханов уже приводили в порядок, но не капитально.

"Ремонтировалось только покрытие, красили перила. Проектом не был предусмотрен ремонт конструкций. Сейчас нужно делать капремонт сооружения. КП "Киевавтодормост" огласило тендер на проведение экспертизы. Мы рассчитываем, что она будет проведена в середине сентября. По ее результатам будет ясно, что нужно менять, как поступить с каждой опорой, сколько надо денег. Капремонт Пешеходного моста будет запланирован в перечне ремонтов на следующий год", — говорят в "Киевавтодоре".

Отметим, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

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