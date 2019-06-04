После убийства 5-летнего мальчика к зданию МВД в Киеве принесли игрушки и лампадки
Присутствующие минутой молчания почтили память убитого мальчика и включили колыбельную песню
После появления информации об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика неравнодушные люди принесли к стенам здания МВД в Киеве мягкие игрушки, в основном мишек, цветы, лампадки.
Об этом пишет Укринформ.
Под дверью министерства выставлены написанные от руки на бумаге формата А4 красным цветом плакаты с надписями, например, "Я играл во дворе" и другие.
Присутствующие минутой молчания почтили память убитого мальчика и включили колыбельную песню.
Люди утверждают, что пришли на акцию, потому что узнали, что ребенок умер в больнице.
Вход в здание охраняют полицейские.
После заявления главы полиции Киевской области Дмитрия Ценова об отставке люди разошлись.
Ранее сообщалось о том, что после гибели 5-летнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.
Отдельно ситуацию прокомментировал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Также гибель ребенка прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский, Владимир Гройсман и Юрий Луценко.
Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.
Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.
Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.
Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.
Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.
Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.
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