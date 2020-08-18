После ужесточения карантина в Киеве снова начали закрывать бары и рестораны

За последние сутки работники Госпродпотребслужбы составили три админпротокола

В Киеве, где с 17 августа ужесточили карантин, снова начали проверять рестораны и бары. За последние сутки были закрыты три заведения в центре столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Выявлены нарушения заведениями правил карантина, в частности, работа развлекательных заведений и заведений питания после 24:00. В результате заведения были закрыты, на должностных лиц учреждений-нарушителей составлены административные протоколы", - говорится в сообщении.

Речь идет о ресторане Godz на Бассейной, Par Bar на Шота Руставели и ресторане Dubai на Большой Васильковской.

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В ведомстве напомнили, что админпротоколы влекут за собой штрафы на граждан от 1700 до 3400 гривен и на должностных лиц от 3400 до 17 000 гривен.

Ранее сообщалось, что в столице на минувших выходных был побит очередной антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом за сутки.

Подробнее об усилении ограничительных мер в столице смотрите в сюжете:

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