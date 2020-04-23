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Последние данные о COVID-19 в общежитии в Вишневом: заразились почти 80 человек

23 апреля, 10:55

Наталья Руда

Среди инфицированных 16 детей

В общежитии в Вишневом, где на днях зафиксировали вспышку коронавируса, завершили ПЦР-тестирование жителей на COVID-19. По состоянию на 10:00 23 апреля коронавирус подтвердился у 78 человек, из них 16 детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Всего протестировали 224 человека.

Среди заболевших двое работников общежития. Три пациента находятся в больнице. Остальные – на самоизоляции по месту жительства.

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Также обследовано четверо полицейских и одна медсестра. Результаты отрицательные.

Ранее сообщалось, что среди инфицированных коронавирусом в общежитии было два летальных случая.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Вместе с тем, общежитие закрыто на карантин и находится под охраной правоохранителей. СМИ писали, что в здании отключили свет и воду.

Напомним, что по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 578 новых зараженных – это самое большое количество с начала ведения статистики. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В целом 504 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Тем временем Европа выходит из карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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вишневое киевская область коронавирус

Источник: Сегодня

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