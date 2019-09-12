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Последние теплые дни: синоптики предупредили о резком похолодании в Киеве

12 сентября, 08:29

Теплая погода удержится в столице еще два дня, а на выходных станет заметно прохладнее

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в четверг, 12 сентября, ожидается сухая и солнечная погода, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, температура воздуха днем поднимется до +26...+28 градусов, ночью будет +11...+13 градусов. Такая же погода будет сегодня по всей области.

Скриншот

Скриншот

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Комфортно и тепло в столице и регионе будет также и завтра, 13 сентября. В частности, воздух прогреется днем до +25...+27 градусов, ночью ожидается +11...+13 градусов.

Однако уже в субботу, 14 сентября, в столице резко похолодает и пойдет дождь. Днем дневная температура будет +19...+21 градус, а ночная температура будет прежней – до +13 градусов. Осадки будут по всей области.

При этом в воскресенье, 15 сентября, в Киеве похолодает еще больше – температура воздуха поднимется всего лишь до +15...+17 градусов, а ночная опустится до +9 градусов. Также синоптики прогнозируют дожди. Такая погода ожидается и в области.

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Отметим, что в столице на Виноградаре местных жителей удивило осеннее цветение каштанов. В частности, необычное явление заметили на проспекте Порика.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Источник: Сегодня

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