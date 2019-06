Последний день голосования за "Общественный бюджет": проекты для всего Киева

Некоторые из инициатив рассчитаны на весь город

В Киеве 6 июня – последний день, когда можно проголосовать за проекты "Общественного бюджета". На финишной прямой – более 530 проектов, которые набрали проходное количество голосов. Наибольшей поддержкой пользуются инициативы из сферы образования, в 2019 году в этой отрасли – больше всего проектов. Как и в прошлые годы, большинство проектов – небольшие и касаются локальных инициатив: закупить необходимое оборудование для той либо иной школы или садика, привести в порядок конкретный участок улицы или сквер, или реализовать социальный проект в отдельно взятом районе города.

Между тем, среди предложений от жителей столицы есть и те, которые касаются жизни всего города. Они, как правило относятся к категории проектов, требующих свыше 500 тысяч гривен финансирования, и являются долгосрочными. Журналисты сайта "Сегодня" собрали несколько наиболее интересных больших инициатив, за которые вы можете еще успеть проголосовать.

Создание центра спасения животных в городе Киеве (№1652)

Проект инициирован Командой спасения животных, которая работает в столице уже пять лет и готова поделиться опытом со специальной службой. Ее зооспасатели предлагают создать на базе КП "Киевская городская клиника ветеринарной медицины", для этого необходим бюджет в 2,28 млн грн и заинтересованность властей столицы.

"Наша цель – объединить усилия с городскими властями для решения проблем животных, которые оказались в чрезвычайной ситуации. Мы верим, что совместными усилиями мы сможем создать постоянную эффективную городскую службу – Центр спасения животных. Мы готовы как делиться опытом, так и принимать участие в работе центра. Но в каком именно формате будет происходить взаимодействие, мы сможем обсуждать с властями только, если докажем, что спасение животных в Киеве – необходимо", – рассказал Михаил Сторожук, инициатор проекта.

"РеаніМетро" и "Школа спасения жизни"

Внезапная остановка сердца не выбирает жертву, напоминают авторы инициативы, и призывают киевлян поддержать идею повысить шансы на выживание для каждого.

"Наша цель – оборудовать 52 станции метро автоматическими внешними дефибрилляторами. Эти аппараты могут "перезапустить" сердце и вернуть человека к жизни. Также мы хотим научить персонал Киевского метрополитена оказывать первую помощь при травмах и неотложных состояниях", – сообщили авторы идеи "РеаніМетро".

Инициатива "РеаніМетро" разбита на несколько проектов, предлагающих купить дефибриляторы для конкретных станций.

Проект "Школа спасения жизни" (№2041) также призывает сделать город более безопасным, обучив сотрудников коммунальных служб и чиновников основам спасения жизней.

Для этого инициаторы предлагают организовать тренинги по оказанию домедицинской помощи для коммунальных предприятий "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", работников центров предоставления административных услуг, райадминистраций, КГГА и других. Для этого из бюджета требуется около 650 тысяч гривен.

Расписание транспорта на остановках (№2001)

Инициатор проекта предлагает разместить расписание движения наземного транспорта на его конечных остановках.

"Такое расписание доступно всем людям, а также является дешевым в установке и замене", – говорится в описании идеи. Чтобы такое расписание не пострадало от хулиганов – его предлагается защитить андивандальным стеклом.

Для реализации идеи нужно 543 тысяч гривен.

Год науки в Киеве (№2100)

Проект предлагает посвятить 2020 год в столице интересным научно-популярным мероприятиям. "Открытые лекции, презентации и экскурсии от ведущих специалистов, эксперименты – возможность прикоснуться науки для киевлян и гостей столицы!", – описывают проект авторы идеи.

Так, в рамках инициативы предлагается провести Марш за науку, несколько Дней науки и медицинских пикников, а также конкурс научной фотографии. Для реализации необходимо 357,6 тыс. грн.

Международный фестиваль детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик"(№ 142)

Эта инициатива уже не первый год получает финансирование в рамках Общественного бюджета. Детский фестиваль является инклюзивным и проводится в рамках праздника Дня Киева на нескольких площадках в городе. Для участников и зрителей фестиваль – бесплатный, и собирает творческих детей со всей Украины. Реализация проекта в 2020 году требует 3 млн.грн.

Киевская городская карта деревьев (№1445)

В столице предлагают создать онлайн-карту, которая будет отображать все деревья Киева – как те, которые находятся на балансе коммунальщиков, так и в частной собственности – если собсвенник дерева даст на это согласие.

"На карте будет указано расположение дерева. Каждое дерево будет иметь профайл, в котором есть его фотография, описание, дата высадки и текущее состояние", – описывает проект его инициатор.

По его словам, такая карта сможет отобразить состояние зеленых насаждений столицы, контролировать действия учреждений, на балансе которого находятся дерева и повысит эффективность озеленения города, а также позволит отследить незаконную вырубку.

Реализация инициативы требует 2,9 млн грн.

Как проголосовать за проект Общественного бюджета

Для того, чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт gb.kyivcity.gov.ua, выбрать вкладку "Проекты" и нажать "ГБ 2020". Проекты можно выбрать с помощью фильтров, либо по номеру и названию в поле поиска.

Голосование электронное, поэтому авторизоваться нужно через BankID "ПриватБанка", НБУ, или электронной цифровой подпии (ЭЦП) в окне сервиса КИЇВ ID. После подтверждения личности банком или администратором ЭЦП, система вернет пользователя на страницу проекта, а кнопка "Проголосовать" станет активной.

Владельцы "Карточки киевлянина" авторизуются через "Ощадбанк". В этом году возможность проголосовать получили владельцы банковской карты Monobank. Они могут авторизироваться через BankID "ПриватБанка"

Напомним, к голосованию в четертом сезоне Общественного бюджета допущены 1578 общественных проектов из разных сфер развития Киева от 632 команд. Проекты, за которые киевляне отдадут больше всего голосов, будут реализованы городом под контролем команд и общественности.

Напомним, проект "Общественный бюджет" реализуется в Киеве с 2016 года. В 2018 году были определены победители общественного бюджета-2019: это более 340 проектов, из которых 40% относятся к сфере образования. На финансирование инициатив киевлян, которые начнут реализовывать в 2019 году, из бюджета Киева выделено 150 млн грн.

Отметим, что Киев занял пятое место в рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 специализированного издания Financial Times – FDI Magazine по результатам анализа ключевых показателей экономической эффективности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Последний день голосования за "Общественный бюджет": проекты для всего Киева". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"