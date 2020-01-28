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Последний теплый день перед снегопадами: синоптики уточнили прогноз в Киеве

28 января, 08:47

Днем температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов

/ Фото: Facebook

В Киеве во вторник, 28 января, ожидается облачная, но сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Утром будет туман, а днем температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов, ночью будет 0...+2 градуса.

Такая же погода будет и по всей области.

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Последний теплый день перед снегопадами: синоптики уточнили прогноз в Киеве

Отметим, что по данным синоптиков, уже в среду , 29 января, в столице и регионе ожидается мокрый снег с дождем и снижение температуры воздуха. В частности, днем и ночью будет до 0...+2 градусов.

Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

При этом новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее, чем два предыдущих. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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