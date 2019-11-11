Посол Польши раскритиковал состояние костела в центре Киева

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий раскритиковал состояние римско-католического костела Святого Николая, который расположен в центре Киева. Дипломат заявил, что костел работает как органный зал "Министерства культуры, будто в почитание большевистскому грабежу".
"Что ж, в дневном свете видно, что кресты были содрали с башен, а фасад покрыли трещины. Через 28 лет после распада Советского Союза храм до сих пор работает как органный зал Министерства культуры, будто в почитание большевистскому грабежу", – написал Цихоцкий в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, что костел Святого Николая в центре Киева уже много лет находится в неподобающем состоянии. В 2013 году вокруг храма поставили забор и повесили таблички "Внимание – опасная зона". Тогда на шпилях этого исторического сооружения образовались многочисленные дыры. Через них в костел попадали атмосферные осадки, которые наносили ущерб зданию и постепенно разрушали памятник архитектуры.
В прошлом году от здания отлетали куски бетона.
Также смотрите, как в Черновцах разваливается жилая многоэтажка:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк