Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

Посол Польши раскритиковал состояние костела в центре Киева

11 ноября, 10:30

Бартош Цихоцкий, комментируя яркую вечернюю подсветку костела, обратил внимание на то, как храм выглядит при дневном свете

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий раскритиковал состояние римско-католического костела Святого Николая, который расположен в центре Киева. Дипломат заявил, что костел работает как органный зал "Министерства культуры, будто в почитание большевистскому грабежу".

"Что ж, в дневном свете видно, что кресты были содрали с башен, а фасад покрыли трещины. Через 28 лет после распада Советского Союза храм до сих пор работает как органный зал Министерства культуры, будто в почитание большевистскому грабежу", – написал Цихоцкий в своем микроблоге в Twitter.

Реклама

Напомним, что костел Святого Николая в центре Киева уже много лет находится в неподобающем состоянии. В 2013 году вокруг храма поставили забор и повесили таблички "Внимание – опасная зона". Тогда на шпилях этого исторического сооружения образовались многочисленные дыры. Через них в костел попадали атмосферные осадки, которые наносили ущерб зданию и постепенно разрушали памятник архитектуры.

В тренде
Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседям
Фото: архив

В прошлом году от здания отлетали куски бетона.

Также смотрите, как в Черновцах разваливается жилая многоэтажка:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев костел большевики

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве женщину сбила электричка: видео
В Киеве женщину сбила электричка: видеоДругие новости
Съемное жилье подорожало осенью: названы цены в Киеве
Съемное жилье подорожало осенью: названы цены в КиевеНедвижимость
На столичной Оболони открыли третью очередь парка
На столичной Оболони открыли третью очередь парка "Наталка"Другие новости
У Кличко отчитались, когда достроят Шулявский мост
У Кличко отчитались, когда достроят Шулявский мостДругие новости
Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседям
Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседямКоммуналка
"Сюрприз" для жителей Троещины: в понедельник на Северном мосту ограничат движениеТранспорт

Новости партнеров

Loading...
загрузка...