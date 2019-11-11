Посол Польши раскритиковал состояние костела в центре Киева

Бартош Цихоцкий, комментируя яркую вечернюю подсветку костела, обратил внимание на то, как храм выглядит при дневном свете

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий раскритиковал состояние римско-католического костела Святого Николая, который расположен в центре Киева. Дипломат заявил, что костел работает как органный зал "Министерства культуры, будто в почитание большевистскому грабежу".

"Что ж, в дневном свете видно, что кресты были содрали с башен, а фасад покрыли трещины. Через 28 лет после распада Советского Союза храм до сих пор работает как органный зал Министерства культуры, будто в почитание большевистскому грабежу", – написал Цихоцкий в своем микроблоге в Twitter.

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Напомним, что костел Святого Николая в центре Киева уже много лет находится в неподобающем состоянии. В 2013 году вокруг храма поставили забор и повесили таблички "Внимание – опасная зона". Тогда на шпилях этого исторического сооружения образовались многочисленные дыры. Через них в костел попадали атмосферные осадки, которые наносили ущерб зданию и постепенно разрушали памятник архитектуры.

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В прошлом году от здания отлетали куски бетона.

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