Потеплеет до +21 градуса: какая погода ждет киевлян на выходных

Погода в столице, куда уже пришло бабье лето, на предстоящих длительных выходных, продолжит радовать киевлян.
По данным Укргидрометцентра, в субботу, 12 октября, в Киеве днем будет +15...+17 градусов, ночью +6...+8 градусов. Будет сухо и солнечно.
В Киевской области местами даже будет до +18 градусов.
В воскресенье, 13 октября, в столице синоптики прогнозируют до +19...+21 градуса днем и до +8...+10 градусов ночью. Также будет солнечно и без осадков.
При этом в Киевской области в воскресенье будет до +22 градусов.
В понедельник, 14 октября, в столице будет +19...+21 градус днем, солнечно и сухо, а ночью прогнозируют до +8...+10 градусов.
В регионе будет до +22 градусов.
Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.
Кроме того, на днях новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.
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