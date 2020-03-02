Потеплеет до +17 градусов: какой будет погода в Киеве в первые дни весны

В начале и в конце недели будут дожди

В Киеве в понедельник, 2 марта, будет пасмурная и ветреная погода, также ожидается дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов, ночью будет +2...+4 градуса. Синоптики также прогнозируют дождь и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также сильный ветер прогнозируют и по области. В Тетереве днем будет до +7...+9 градусов, в Барышевке, Фастове будет до +5...+7 градусов. В целом в регионе будет дождливо.

Во вторник, 3 марта, в столице будет настоящая жара – синоптики обещают днем до +12...+14 градусов, ночью ожидается +4...+6 градусов. Осадков не прогнозируют.

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Такую же погоду обещают и по области – по всему региону днем прогнозируют до +14 градусов.

В среду, 4 марта, в столице обещают +14...+16 градусов днем и до +4...+6 градусов, по области будет до +15...+17 градусов. Без осадков.

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В четверг, 5 марта, в Киеве, по данным синоптиков, будет до +13...+15 градусов днем и до +3...+5 градусов ночью. По области также будет до +12...+14 градусов.

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В пятницу, 6 марта, в столице прогнозируют дождь, днем ожидается до +10...+12 градусов, ночью будет +5...+7 градусов. По области также будет дождливо и тепло.

Напомним, что в феврале погода в Киеве била рекорды несколько раз. Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С. Этот рекорд с 10 февраля начал в Киеве метеорологическую весну.

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