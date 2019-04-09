Появились фото панорамы Киева с пешеходного моста на Владимирской горке

С моста можно будет увидеть Подол, Печерск и Левый берег

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Появились фото панорамы Киева с пешеходного моста на Владимирской горке Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cab/cf3/5cacabcf35571.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cab/cf3/5cacabcf35571.jpg 2019-04-09T17:42:00+03:00 Другие новости С моста можно будет увидеть Подол, Печерск и Левый берег

В столице продолжается грандиозное строительство пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Крещатого парка, который власти обещают открыть уже ко Дню Киева. "Сегодня" побывали на стройке и узнали, как продвигается его сооружение.

С моста для жителей и гостей столицы откроется панорамный вид на Подол, Левый берег и Печерск.













Сам же мост – часть большого туристического маршрута от Пейзажной аллеи до Киево-Печерской лавры.

Как сообщалось ранее, работы по возведению моста ведутся на нескольких участках: парк Владимирская горка, Крещатый парк и склон под ним. На верхней террасе парка, недалеко от памятника князю Владимиру, уже сделана бетонная платформа для будущего моста. Для ее монтажа был снят двухметровый слой склона. Отсюда будет начинаться переправа длиной в 210 метров с обзорными площадками и прозрачным полом.

Отметим, что мы подробно писали о конфликте, который разгорелся вокруг строительства.

Также напомним, что в Киеве начался масштабный ремонт "уставшего" Шулявского путепровода. Как сейчас выглядит перекрытый мост и строительная площадка под ним – смотрите в видео "Сегодня".

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.