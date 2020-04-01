Появилось видео из еще одной больницы, где лежат киевляне с коронавирусом (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко показал видео из городской клинической больницы № 9, где лечат инфицированных коронавирусом. Это не первый подобный визит Кличко в больницы, ранее он устроил экскурсию по Александровской больнице.

В медучреждении находятся с коронавирусом и подозрением на данный момент 40 человек, почти все боксы заняты. Врачи инфекционного отделения рассказали, что обеспечены медсредствами на месяц. Вместе с тем, в реанимации, где лежат шесть человек, медики уточнили, что есть проблемы с одеждой, масками, перчатками. Все это есть, однако с большим потоком людей иногда этих средств защиты не хватает.

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При этом Кличко подтвердил, что ситуация с обеспечением медучреждений непростая. По его словам, сегодня город делает все, чтобы обеспечить столичных медиков всем необходимым для их защиты. А медицинские учреждения – оборудованием, лекарствами и расходными материалами. Он добавил, что по медучреждениям 1 апреля будут распределены 400 000 медицинских масок, расходные материалы. Еще ожидаются защитные костюмы для врачей, респираторы, партия тестов.

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Напомним, согласно информации Виталия Кличко, по состоянию на 1 апреля в столице зафиксировано 132 случая инфицирования коронавирусом.

Отметим, что в столице и Киевской области режим ЧС и карантин продлятся, по меньшей мере, до 24 апреля. Смотрите в сюжете, почему украинцы массово нарушают карантин:

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