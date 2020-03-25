Появилось видео, как делают экспресс-тесты на коронавирус в "Борисполе"

Пограничники опубликовали видео, как делают экспресс-тесты на коронавирус пассажирам, прибывшим из-за границы в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

"Пассажирам с опасных направлений проводят экспресс-тесты. Да, это не биометрия, это отнимает чуть больше времени (около 2 минут дополнительно), но это ради безопасности пассажиров, лиц, к которым они направляются и с которыми могут контактировать в дороге", - говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Отметим, на данный момент столичный аэропорт – единственный действующий в Украине в условиях карантина. Ранее экспресс-тесты показали положительный результат на коронавирус у нескольких пассажиров в аэропорту.

Напомним, по состоянию на утро 25 марта, в Украине заразились коронавирусом 113 человек. Из них 31 случай зафиксирован в Киеве, в Киевской области – 22 случая.

Также "Сегодня" рассказывали, что из-за распространения коронавируса всем сотрудникам и посетителям Офиса президента Украины будут проводить температурный скрининг.

Больше всего рискуют заболеть коронавирусной инфекцией старики, напоминают врачи. Именно им настойчиво советуют не выходить из дома. Всем необходимым стариков готова обеспечить государство.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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