Появилось видео, как делают экспресс-тесты на коронавирус в "Борисполе"

Пограничники опубликовали видео, как делают экспресс-тесты на коронавирус пассажирам, прибывшим из-за границы в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
"Пассажирам с опасных направлений проводят экспресс-тесты. Да, это не биометрия, это отнимает чуть больше времени (около 2 минут дополнительно), но это ради безопасности пассажиров, лиц, к которым они направляются и с которыми могут контактировать в дороге", - говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Отметим, на данный момент столичный аэропорт – единственный действующий в Украине в условиях карантина. Ранее экспресс-тесты показали положительный результат на коронавирус у нескольких пассажиров в аэропорту.
Напомним, по состоянию на утро 25 марта, в Украине заразились коронавирусом 113 человек. Из них 31 случай зафиксирован в Киеве, в Киевской области – 22 случая.
Также "Сегодня" рассказывали, что из-за распространения коронавируса всем сотрудникам и посетителям Офиса президента Украины будут проводить температурный скрининг.
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