Появилось видео, как меняют треснувшее стекло на новом мосту в центре Киева

Во время замены треснуло еще одно стекло

На пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева, который соединяет Владимирскую горку с Крещатым парком, начали менять треснувшее стекло.

Соответствующее видео появилось в паблике "Киев Оперативный".

На месте присутствует много журналистов и представители муниципальной охраны.

При этом во время замены треснуло еще одно стекло.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал поврежденный мост. Он считает, что просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, подчеркнул Кличко. Он подчеркнул, что "подобные диверсии – криминал, и они будут иметь жесткий ответ".

Напомним, что официального имени у моста пока нет, но в народе его уже успели окрестить "селфи-мостом". Прозвище полностью оправдано, так как после открытия на мост пришли тысячи человек, чтобы сфотографироваться на фоне видов Киева и посмотреть на необычный стеклянный пол.

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