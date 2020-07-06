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Появились фото и видео, как создают скульптуру хранителя Киева для фонтана на Владимирской горке

6 июля, 04:30

Наталья Руда Наталья Руда

На днях создали 3D-модель архистратига Михаила из специального "пластилина"

Мэр Киева Виталий Кличко показал видео, как создают скульптуру архистратига Михаила для фонтана на Владимирской горке.

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Небольшой ролик городской голова обнародовал на своей странице в Facebook.

"Скульпторы уже начали финальный этап работ по изготовлению скульптуры архистратига Михаила, который станет частью нового фонтана на Владимирской горке. На днях создали 3D-модель скульптуры из специального "пластилина" и начали ее сканировать. Далее скульптуру будут частями выливать из бронзы и соединять их. А вот основа композиции уже готова", – уточнил Кличко.

Новый фонтан, как ранее писали новости "Сегодня", появится в столице за Михайловским собором. Проект был одобрен консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при департаменте охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации. Фонтан со скульптурой архистратига станет уже вторым из предусмотренных проектом реконструкции парка "Владимирская горка". Первый установили при выходе из парка на пешеходно-велосипедный мост.

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Ранее в парке Партизанской славы начал работать новый световой пешеходный фонтан.

Отметим, что в этом году фонтаны в столице запустили с 31 мая.

Также смотрите в сюжете о пивном фонтане в Словении:

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Киев фонтан Владимирская горка

Источник: Сегодня

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