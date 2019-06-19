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"Пожар" в бизнес-центре Киева – видео с учений спасателей

19 июня, 19:52

Сотрудники ГСЧС отрабатывали действия, необходимые для спасения людей

Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева.

Почти по всей Украине объявлено чрезвычайное положение пожарной опасности. Жара держится уже почти месяц и это добавляет работы пожарным. Чтобы люди знали, как вести себя, если возник пожар в офисе – спасатели провели в одном из бизнес-центров Киева тренировки.

Так, по легенде, загорелся один из кабинетов бизнес-центра. Работников офиса эвакуируют на улицу.


"У нас офис восьмого этаже. Услышав тревогу сразу пошли к лестнице. Спустились уверенно вниз", – рассказала Елена Дидовец, сотрудница бизнес-центра.

Но выбежали не все. На балконе остался человек. Пожарные готовятся подниматься на четвертый этаж. Меньше, чем за минуту, пожарные эвакуировали из горящего здания пострадавшего. Его забирают медики. За полчаса пожарные погасили пламя. Признаются: в специальных костюмах идти в самое пекло не боятся.

Пожарные советуют: в такой ситуации важно сохранять спокойствие и сразу покидать помещение. От задымления следует спасаться так: дышите через влажную ткань и вприсядку спускайтесь на самый низкий этаж. В крайнем случае – ждите спасения на балконе. И именно такие учения помогают людям лучше ориентироваться при пожаре.

"Ответственные за пожарную безопасность уже знают, как встречать пожарные подразделения, где расставлять технику", – говорит Александр Кащенко, заместитель начальника Подольского отделения ГСЧС в Киеве.

Кроме того, во время жары лучше не включать много электроприборов.

Ранее киевляне обеспокоились тем, что с наступлением лета и жары в Днепре появилось очень много сине-зеленых водорослей.

Отметим, что в столице уже вторую неделю подряд – удушье. В Киеве даже стало опасно дышать. Вредные вещества превышают норму в несколько раз. Даже прошедшие накануне дожди не улучшили ситуацию.

Новости "Сегодня" решили с термометром в руках проинспектировать сразу несколько видов общественного транспорта в Киеве. Что из этого вышло – смотрите видео:


Видео: Сегодня

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Тег Киев, спасатели, учения, ГСЧС

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