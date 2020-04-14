Пожар в Чернобыльской зоне: огонь удалось потушить, но местами лес еще тлеет (видео)

Спасателям понадобится еще несколько дней для окончательного тушения

В Чернобыльской зоне после того, как пошел дождь, ситуация на пожарах стала значительно лучше.

"Пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряются, но те данные, которые у нас есть – в целом, в норме", – сообщил нардеп Егор Фирсов.

О том, что с пламенем удалось справиться, доложили и главе государства Владимиру Зеленскому. Также отмечается, что накануне, после 16 часов 13 апреля, произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, в силу чего огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на территории, помог огнеборцам справиться с ситуацией быстрее.

"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в Зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", – сообщил президенту глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

При этом отмечается, что дым в Чернобыльской зоне по-прежнему заметен, поскольку в нескольких очагах продолжается тление, на его тушение понадобится еще несколько дней, отмечают в ГСЧС. Инженернач техника, работающая на пожаре в зоне отчуждения, создала около 110 км минерализованных полос.

Между тем, по данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, по состоянию на полдень 24 апреля были выявлены новые возгорания в с. Кривая Гора Паришевского лесничества, и в районе ж/д станции Янов Лубянского лесничества.

Пожарные продолжают тушить тление лесной подстилки вблизи с. Чистогаловка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества. Отдельные очаги тут наблюдаются на площади около 20 гектаров.

Сейчас тушат тление на территории Денисовецького лесничества в пойме р. Грезля – здесь отдельные очаги на травяном настиле и кустарниках. Также тлеющую траву тушат на территории Котовского лесничества между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка.

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Ситуационная картосхема пожаров:

Радиационный фон по г.. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.. Киев – 0,012 мР / час, Киевская область – в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч).

Всего на территории Зоны отчуждения привлечено 500 человек и 110 ед.техники, из них от ДСНС 410 человек и 80 ед.техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Отметим, по данным главы ГСЧС, спасатели не допустили перехода огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами. Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия. Одного гражданина Украины подозревают в поджоге около семи гектаров сухостоя.

Ранее Верховная Рада вчера проголосовала за повышение штрафов за поджоги и уничтожение лесов в 20 раз.

Напомним, пожары в больших масштабах в Чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля. На момент, когда об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, горело уже 20 гектаров леса. Огромные выгоревшие территории Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС сняли с беспилотника аэроразведки. Он прошел маршрут более чем в 60 км и зафиксировал очаги задымлений и пожаров, а также последствия пожаров на территориях, где прошел огонь.

Новости "Сегодня" собрали все подробности масштабного ЧП, а также фото и видео из Чернобыля.

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