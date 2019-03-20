Пожары на сухостоях в Киеве: как наказать поджигателей
В левобережных районах часто поджигают траву ради забавы
Жители левобережных районов Киева с приходом весны страдают от частых травяных пожаров возле озер. При этом траву злоумышленники поджигают ради забавы, а выжигание сухостоя заканчивается гибелью птиц и животных.
В КГГА напомнили, что сжигать сухую траву возле водоемов запрещено. Это очень опасно для здоровья горожан, так как вместе с дымом в воздух в легкие человека попадают тяжелые металлы, диоксины и другие вредные вещества, вызывающие опасные заболевания.
Поджигателям же сухой травы грозят реальные штрафы.
"Кроме того, большое пламя уничтожает всю микрофлору, которая обитает в верхних слоях грунта и делает их пустырями. Во время сильного травяного пожара гибнет все, что проживает в высокой траве: зайцы, ежики, лягушки, змеи, птицы. Возгорание сухой травы может перерасти в крупный пожар в лесу или на торфяниках. Если вы заметили возгорание, то нужно срочно вызвать на место пожарных и полицейских. А поджоги травы караются штрафом от 340 до 1360 гривен для обычных граждан и от 850 до 1700 гривен для должностных лиц и предпринимателей", – рассказал "Сегодня" начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.
Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.
Также мы писали, что в феврале произошел масштабный пожар в центре Киева по улице Казимира Малевича, 86-г.
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