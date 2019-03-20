Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Пожары на сухостоях в Киеве: как наказать поджигателей

Сегодня, 11:59

В левобережных районах часто поджигают траву ради забавы

Фото: ГСЧС
Пожары на сухостоях в Киеве: как наказать поджигателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/20a/73c/5c920a73c5ac6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/20a/73c/5c920a73c5ac6.jpg Другие новости В левобережных районах часто поджигают траву ради забавы

Жители левобережных районов Киева с приходом весны страдают от частых травяных пожаров возле озер. При этом траву злоумышленники поджигают ради забавы, а выжигание сухостоя заканчивается гибелью птиц и животных.

В КГГА напомнили, что сжигать сухую траву возле водоемов запрещено. Это очень опасно для здоровья горожан, так как вместе с дымом в воздух в легкие человека попадают тяжелые металлы, диоксины и другие вредные вещества, вызывающие опасные заболевания.

Поджигателям же сухой травы грозят реальные штрафы.

"Кроме того, большое пламя уничтожает всю микрофлору, которая обитает в верхних слоях грунта и делает их пустырями. Во время сильного травяного пожара гибнет все, что проживает в высокой траве: зайцы, ежики, лягушки, змеи, птицы. Возгорание сухой травы может перерасти в крупный пожар в лесу или на торфяниках. Если вы заметили возгорание, то нужно срочно вызвать на место пожарных и полицейских. А поджоги травы караются штрафом от 340 до 1360 гривен для обычных граждан и от 850 до 1700 гривен для должностных лиц и предпринимателей", – рассказал "Сегодня" начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

Также мы писали, что в феврале произошел масштабный пожар в центре Киева по улице Казимира Малевича, 86-г.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, поджог, трава, сухостой, пожары

Вы сейчас просматриваете новость " Пожары на сухостоях в Киеве: как наказать поджигателей". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области с самолета тушат масштабный пожар

Вчера, 15:42

К тушению пожара привлечены 22 человека и 7 единиц техники

Сжигание сухостоя под Киевом: спасатели предупредили об опасности

Вчера, 15:21

За минувшие сутки по Киевской области было зафиксировано более ста пожаров сухостоя

На Лесном массиве сгорели две "евробляхи"

Вчера, 13:46

Под одним из жилых домов загорелась машина BMW, позднее огонь перекинулся на соседнее авто

На Демеевском рынке произошел масштабный пожар

Вчера, 09:42

Пожар тушили 15 спасателей. Причина возникновения пожара выясняется

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Певица Юлия Началова умерла в реанимации

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Ребенок внутри матери: невероятное видео

Королева российского шансона лишилась бизнеса

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

В пролёте! Глафиру Тарханову постигло большое разочарование

Умерла Юлия Началова

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой