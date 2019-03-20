Пожары на сухостоях в Киеве: как наказать поджигателей

В левобережных районах часто поджигают траву ради забавы

Фото: ГСЧС

Пожары на сухостоях в Киеве: как наказать поджигателей Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/20a/73c/5c920a73c5ac6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/20a/73c/5c920a73c5ac6.jpg 2019-03-20T11:59:00+02:00 Другие новости В левобережных районах часто поджигают траву ради забавы

Жители левобережных районов Киева с приходом весны страдают от частых травяных пожаров возле озер. При этом траву злоумышленники поджигают ради забавы, а выжигание сухостоя заканчивается гибелью птиц и животных.

В КГГА напомнили, что сжигать сухую траву возле водоемов запрещено. Это очень опасно для здоровья горожан, так как вместе с дымом в воздух в легкие человека попадают тяжелые металлы, диоксины и другие вредные вещества, вызывающие опасные заболевания.

Поджигателям же сухой травы грозят реальные штрафы.

"Кроме того, большое пламя уничтожает всю микрофлору, которая обитает в верхних слоях грунта и делает их пустырями. Во время сильного травяного пожара гибнет все, что проживает в высокой траве: зайцы, ежики, лягушки, змеи, птицы. Возгорание сухой травы может перерасти в крупный пожар в лесу или на торфяниках. Если вы заметили возгорание, то нужно срочно вызвать на место пожарных и полицейских. А поджоги травы караются штрафом от 340 до 1360 гривен для обычных граждан и от 850 до 1700 гривен для должностных лиц и предпринимателей", – рассказал "Сегодня" начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

Также мы писали, что в феврале произошел масштабный пожар в центре Киева по улице Казимира Малевича, 86-г.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.